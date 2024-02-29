Путин: Россия была и остается оплотом традиционных ценностей
Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, и ее выбор разделяют люди по всему миру, в том числе и на Западе, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он отметил, что ряд стран сегодня разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию, а Россия выбирает жизнь.
Президент напомнил, что старт Году семьи был дан на форуме-выставке "Россия".
"Ценности любви и взаимной поддержки, доверия, передаются в семье из поколения в поколение. Также как культура, традиция, история, нравственные устои и, конечно, главное предназначение семьи - это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь", - отметил президент.
"Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран", - продолжил Путин.