Путин: Россия была и остается оплотом традиционных ценностей

"Ценности любви и взаимной поддержки, доверия, передаются в семье из поколения в поколение. Также как культура, традиция, история, нравственные устои и, конечно, главное предназначение семьи - это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь", - отметил президент.