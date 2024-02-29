В РЭО рассказали, какой штраф грозит за оставленный в подъезде мусор

Штраф до 500 рублей грозит россиянам за оставленный в подъезде мусор. Специалисты Российского экологического оператора напомнили россиянам правила содержания лестничных площадок.

© Вечерняя Москва

Специалисты РЭО сообщили, что нередко возникают жалобы на оставленные отходы на лестничных клетках, которые мешают проходу и издают неприятный запах. Эксперт отмечают, что межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры входят в состав общего имущества многоквартирного дома. Оно должно содержаться в чистоте, согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

В документах указано, что не допускается захламление, загрязнение и затопление подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений. За нарушение норм предусмотрен штраф: для граждан он составляет 100 500 рублей; для должностных лиц — 500 1000 рублей. Для предпринимателей в случае многочисленных нарушений предусмотрено административное приостановление деятельности до 90 суток, передает «360».