Путин заявил об увеличении доплат учителям

Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей. Об этом он заявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Рамблер».

Доплату увеличат сотрудникам образовательных учреждений в тех населенных пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек.

«А это по сути все наши небольшие города, райцентры, поселки», — отметил глава государства.

Также глава государства рассказал, что в России появится новая выплата в 5 тысяч рублей ежемесячно для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Она начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

Путин оглашает ежегодное послание Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве. Публичное обращение является одним из основных документов стратегического планирования, который необходим для определения важнейших целей и приоритетов развития страны и обеспечения национальной безопасности.