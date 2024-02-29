Путин анонсировал налоговые вычеты для регулярно проходящих диспансеризацию

Президент РФ Владимир Путин анонсировал предоставление со следующего года налогового вычета для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет «Рамблер».

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — это нормативная основа физического воспитания населения страны, которая нацелена на развитие массового спорта.

Путин отметил, что в стране в несколько раз увеличилось число граждан, которые занимаются спортом.

«Со следующего года введут налоговые вычеты при сдаче норм ГТО и диспансеризации», — подчеркнул глава государства.