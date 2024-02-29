В России рассмотрят возможность сделать 31 декабря праздничным днем

«Просто нужно обсуждать 31 число. У нас последнее время так обстоятельства складывались, что последние два или три года 31-е выпадало на выходные дни», - подчеркнул Котяков.

Ранее сообщалось, что россияне в 2024 году будут отдыхать с 8 по 10 марта в связи с Международным женским днем, один день на День России (12 июня), два — на День народного единства (3 и 4 ноября), а следующие новогодние праздники начнутся с 29 декабря 2024 года. Майские праздники в 2024 году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.