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«Никому не нужны»: Чулпан Хаматова рассказала о трудностях при переезде в Латвию

После начала спецоперации актриса Чулпан Хаматова покинула Россию и обосновалась в Латвии. Она призналась, что была готова браться за любую работу, лишь бы прокормить семью.

Чулпан Хаматова рассказала о трудностях жизни в Латвии
© Вечерняя Москва

— Я все более убеждаюсь, что оно (решение переехать, — прим. «ВМ») было правильным. Потому что когда надо сделать паузу или просто промолчать, я обязательно засуну свой нос, — рассказала она в беседе с журналисткой Елизаветой Осетинской*.

Артистка была готова поменять профессию в новой стране. Она понимала, что в Латвии эмигранты «никому не нужны». Чтобы прокормить детей, Хаматова была готова работать таксистом, курьером или давать частные уроки по актерскому мастерству.

Однако сейчас артистке все-таки удалось построить карьеру в Прибалтике. Возможность выходить на сцену Хаматова назвала «счастливой удачей».

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Летом актриса призналась, что после отъезда из Москвы ее просили вернуться. По ее словам, ей якобы поступали приглашения вернуться с гарантиями полной безопасности.

*Признана иностранным агентом по решению Минюста.

Общество
Чулпан Хаматова
Россия
Латвия
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