Стало известно, сколько опрошенных россиян считают свою страну великой

Половина (50%) опрошенных россиян считают, что Россия сейчас является одной из великих держав. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 26 и 27 января 2024 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет.

Исследователи с помощью опроса установили, что 30% респондентов считают, что в ближайшие 15-20 лет России скорее всего станет великой державой. Также 40% россиян полагают, что через 8-10 лет ситуация в стране существенно улучшится. При этом о том, что ситуация в России скорее улучшится, заявил 35% участников опроса. Однако 9% посчитали, что ситуация в стране может все же стать хуже.