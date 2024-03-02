Названы способы отличить подделку от оригинала на маркетплейсах

Злоумышленники и недобросовестные продавцы подделок пользуются активным развитием маркетплейсов, и их возможности еще больше возросли вместе с уходом зарубежных брендов с российского рынка. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил эксперт в сфере защиты брендов в интернете, основатель компании BrandSecurity Руслан Кривулин. Он также назвал способы отличить подделку от оригинала.

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Эксперт отметил, что маркетплейсы пытаются исправить ситуацию с подделками на рынке, например, с помощью отметок «оригинал». Однако довольно часто ее получают и мошенники, предоставляя в модерацию поддельные разрешения от правообладателя.

Чтобы не попасться на удочку недобросовестного продавца, стоит обращать внимание на его происхождение и историю продаж, на уровень цен. Отличие в 5-10 раз от средней стоимости нельзя объяснить никакой акцией, подчеркнул Кривулин. Кроме того, он посоветовал заглянуть на официальную страницу бренда, так как на ней часто написано, можно ли купить товар где-то еще, помимо официальных магазинов.

Отличить подделку от оригинала поможет и внимательное изучение названия товара.

«Проверьте, нет ли ошибок в самом названии бренда. Если вы покупаете технику и инструменты, вас должно насторожить неполное наименование товара — без модели и артикула, например, просто "Шуруповерт Bosch 18v" вместо оригинального названия "Bosch Акк. дрель-шуруповерт Easydrill 18V-40 /2x2,0Aч/ + AL18V-20 кейс 06039D8005". А в случае с игрушками и детскими товарами название бренда подделки, вообще, может быть другим, хотя по внешнему виду товар будет похож на оригинальный», — предупредил эксперт.

Смутить должен и текст в описании товара, который явно прогнали через автопереводчик. Если товар требует инструкции, а она не переведена вовсе, это также плохой знак.

Также часто продавцы подделок в описании сами пишут, что реализуют "реплики", "копии", "аналоги" или же "качественную продукцию 1:1". Для копий люксовых брендов они также любят использовать фразы вроде "100% оригинальность", "европейское качество", "премиум-материалы", "заводское качество", - Руслан Кривулин, эксперт по защите брендов

Если к товару уже есть отзывы реальных покупателей, он рекомендовал сравнить их фотографии, а также фотографии продавца с тем, что опубликовано на официальном сайте бренда. Вместе с тем эксперт рассказал, что оригинальные бренды обычно не позволяют себе загружать на витрину «замыленные» или сделанные в непрезентабельных условиях изображения.

«Если вы покупаете косметику или медицинские товары, обращайте внимание на язык: оригинальная продукция всегда поставляется в русифицированной упаковке и с инструкцией на русском языке. Что касается брендов одежды и обуви, то часто их размерный ряд заметно шире, чем может предложить бренд-мошенник. Например, оригинальные Nike, New Balance, Puma, Asics можно найти в дробных размерах вроде 41.5 или 43.5 и на большую ногу — вплоть до 46-го, а китайские подделки обычно изготавливаются только полными размерами и сокращенного ряда до 44-го включительно», — заключил он.