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Гинцбург: Минздрав зарегистрировал «Спутник V» с обновленным составом

Министерство здравоохранения России зарегистрировала отечественную двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

В России зарегистрировали обновленный «Спутник V»
© РИА Новости

По его словам, внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату. Регистрация вакцины дала возможность перейти к испытаниям на подростках, так как для подростков не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого ранее был обновлен.

Исследования планируется завершить в конце марта и после этого подать документы для регистрации данного препарата.

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Ранее Гинцбург заявил, что эффективность обновленного «Спутника Лайт» составила 97%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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