В России зарегистрировали обновленный «Спутник V»

Министерство здравоохранения России зарегистрировала отечественную двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату. Регистрация вакцины дала возможность перейти к испытаниям на подростках, так как для подростков не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого ранее был обновлен.