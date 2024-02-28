Против Ивлеевой подали иск на 2 рубля

Блогеру Анастасии Ивлеевой и клубу «Мутабор» предъявлен новый иск, связанный с проведением «голой вечеринки». Об этом рассказали в Лефортовском районном суде города Москвы.

«Суд зарегистрировал исковые материалы по иску Лукмановой О.А, Соколова А.В. к Ивлеевой Анастасии Вячеславовне», — передает сообщение суда РИА Новости.

Там добавили, что истцы требуют моральной компенсации в размере двух рублей. Этот иск является самым минимальным по требованиям к Ивлеевой и клубу. Кроме того, в марте Лефортовский суд будет рассматривать иск активиста Юрия Рябцева из Тюмени. Он также участвовал во вечеринке и требует компенсацию морального вреда в размере одного миллиарда рублей от «Мутабора».

Тем не менее он готов пойти на мировое соглашение, если клуб предоставит льготное посещение для участников СВО и малоимущих граждан. На данный момент ни один истец, требующий компенсации из-за вечеринки в «Мутаборе», еще не добился успеха. Исключением является отклоненный иск к компании МТС на один миллиард долларов, который уже рассмотрел Таганский суд Москвы 16 февраля.