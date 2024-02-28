Кашпировский рассказал, как остался без жилья
Известный психолог Анатолий Кашпировский рассказал о жизни с третьей женой, молодой мусульманкой Гулизар Чалбашовой. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Телеведущий признал, что в США сделал большое количество ошибок, в частности, раздарил недвижимость и раздал деньги родственникам и знакомым.
В итоге, заметил 84-летний Кашпировский, в настоящее время он «гол как сокол», живет вместе с женой в квартире, предоставленной государством.
По его словам, женитьба на второй жене, уроженке Праги, была глупостью, из-за которой он «кается до сих пор». Он отметил, что в 2003 фактически расстался с ней, а в 2014 году — развелся официально.
«Тогда же, в 2003 году, у меня появилось солнце, которое и сейчас со мной, — Гуля. Сейчас она моя официальная жена. До меня ее пальцем никто не тронул, и до сих пор мы вместе», — уточнил Кашпировский.
Психолог пояснил, что жена знает восемь языков, является «подарком небес, слишком поздно к нему попавшим».