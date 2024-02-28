В Тюменской области ожидается резкое похолодание
В ночь с 1 на 2 марта на территории Тюменской области ожидается похолодание до -19°С. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышский УГМС.
По прогнозам синоптиков, днём 2 марта температура воздуха в Тюменской области поднимется до -1...-6°С.
29 февраля и 1 марта в регионе ожидаются небольшие снегопады.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что столица дважды перевыполнила норму по снегопадам, и спрогнозировал постепенный приход весны в Москву.