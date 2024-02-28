Праздничный концерт Владимира Преснякова 8 марта в клубе «Космонавт»!

Его часто называют «последним романтиком». Много лет музыкант пользуется неизменным вниманием и любовью зрителей. Неподражаемый голос, уникальный репертуар принесли артисту любовь поколений, множество наград и премий, а песни «Странник», «Стюардесса по имени Жанна» уже давно стали визитной карточкой артиста. В его творчестве, всё как в жизни - любовь, страсть и романтика, нежность и драма.