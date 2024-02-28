Праздничный концерт Владимира Преснякова 8 марта в клубе «Космонавт»!
8 марта в клубе «Космонавт», город Санкт-Петербург, выступит самый узнаваемый голос российской сцены, певец и композитор Владимир Пресняков.
Его часто называют «последним романтиком». Много лет музыкант пользуется неизменным вниманием и любовью зрителей. Неподражаемый голос, уникальный репертуар принесли артисту любовь поколений, множество наград и премий, а песни «Странник», «Стюардесса по имени Жанна» уже давно стали визитной карточкой артиста. В его творчестве, всё как в жизни - любовь, страсть и романтика, нежность и драма.
«Замок из дождя», «Аэропорты», «Странник», «Только где ты» — в главный весенний праздник в клубе «Космонавт» (г. Санкт-Петербург) прозвучат только хиты и самые любимые песни.
Больше информации по ссылке.