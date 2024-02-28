Екатерина Гордеева* заявила о приостановке своего проекта

Журналистка Екатерина Гордеева* (признана в РФ иностранным агентом) объявила о приостановке своего проекта «Скажи Гордеевой» из-за принятия закона о запрете рекламы у иноагентов. Об этом пишет РИА Новости.

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Сегодня Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, запрещающий россиянам и российским компаниям размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иностранных агентов, а также рекламировать такие ресурсы.

По словам Гордеевой, после принятия закона о запрете рекламы у иноагентов ее команда «больше не сможет работать как прежде», так как фильмы и интервью снимались на средства с рекламных контрактов.

«В общем, мы приостанавливаем работу», - написала она в своем Telegram-канале.

При этом журналистка заявила, что у нее есть отснятые выпуски, «на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять». И пообещала публиковать уже готовый материал по мере сил и возможностей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нормы о запрете распространения рекламы на информационном ресурсе иноагента касаются «любых платформ - сайтов, блогов, социальных сетей». До этого он отмечал, что в прошлом году свыше 200 российских физических лиц и организаций разместили рекламу у иноагентов.