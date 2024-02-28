В Башкирии министр встретил новорожденную вместо отца-участника СВО
Сегодня министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин встретил из роддома новорожденную дочь одного из уфимских врачей. Папа девочки, названной Сафия, сейчас находится в зоне СВО.
Как рассказал министр в соцсетях, это третий ребенок у Гульнур и Марселя - семьи медиков из кардиологического центра.
- Наш хирург сейчас оперирует в военно-полевом госпитале и не смог сегодня присутствовать на выписке, поэтому я лично приехал поздравить маму с дочкой с выпиской, - отметил Рахматуллин.
Пользователи оставляют под постом добрые комментарии и желают маленькой Сафие здоровья и счастья, и чтобы папа поскорее вернулся домой.