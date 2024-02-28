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Бастрыкин высказался о будущем уехавших из России звезд

Уехавшие из России из-за своих политических взглядов звезды будут отвечать по закону, если дискредитировали Вооруженные силы (ВС) страны. Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Бастрыкин высказался о будущем уехавших из России звезд
© СК РФ

По мнению Бастрыкина, российские знаменитости делают это, чтобы угодить политике тех государств, в которые переехали, а также иметь возможность продолжать работать в новых странах своего пребывания.

«Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», — предупредил он.

Ранее Бастрыкин назвал предателями знаменитостей, которые покинули страну и за границей критикуют российскую армию.

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Александр Бастрыкин
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