Бастрыкин высказался о будущем уехавших из России звезд

Уехавшие из России из-за своих политических взглядов звезды будут отвечать по закону, если дискредитировали Вооруженные силы (ВС) страны. Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин .

По мнению Бастрыкина, российские знаменитости делают это, чтобы угодить политике тех государств, в которые переехали, а также иметь возможность продолжать работать в новых странах своего пребывания.