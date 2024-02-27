Хинштейн: мужчинам в России не будут запрещать красить губы

— Что касается внешнего облика — никто не собирается идти по пути Северной Кореи с одобренным списком мужских причесок. Если взрослый мужчина хочет красить губы и наращивать ногти, запретить ему это никто не может. А вот появляться в общественных местах с символикой экстремистской организации — это другая история, — пояснил парламентарий.