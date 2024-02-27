Хинштейн: мужчинам в России не будут запрещать красить губы

Депутат Хинштейн заявил, что мужчинам в России не будут запрещать красить губы
Взрослым мужчинам в России не будут запрещать красить губы и наращивать ногти. Об этом заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
По его словам, подвергнуться наказанию за пропаганду ЛГБТ* можно только за демонстрацию запрещенной символики, но не за внешний вид.
— Что касается внешнего облика — никто не собирается идти по пути Северной Кореи с одобренным списком мужских причесок. Если взрослый мужчина хочет красить губы и наращивать ногти, запретить ему это никто не может. А вот появляться в общественных местах с символикой экстремистской организации — это другая история, — пояснил парламентарий.
При этом Хинштейн уточнил, что внешний вид может стать одним из факторов, указывающих на принадлежность человека к экстремистской организации, передает «Газета.ru».
«Международное общественное движение ЛГБТ»* ранее было признано экстремистской организацией. 30 ноября Верховный суд запретил ее в России.
Жительница Нижнего Новгорода 1 февраля получила пять суток административного ареста за публичное демонстрирование символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.