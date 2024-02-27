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Студентку РГГУ отчислят после избиения одногруппницы кувалдой

Напавшую на одногруппницу с кувалдой студентку Российского государственного гуманитарного университета приняли решение отчислить из университета из-за грубого нарушения правил. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе РГГУ.

Студентку РГГУ отчислят после избиения одногруппницы кувалдой
© РИА Новости

В университете подтвердили, что 26 февраля одна из студенток четвертого курса напала и избила кувалдой в туалете свою одногруппницу. Мотивом ее действий стала ревность.

«В настоящее время нападавшая отчисляется из-за грубого нарушения правил РГГУ», — добавили там.

Также в университете указали, что пострадавшая студентка получила травмы легкой степени тяжести.

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