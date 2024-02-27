Студентку РГГУ отчислят после избиения одногруппницы кувалдой

Напавшую на одногруппницу с кувалдой студентку Российского государственного гуманитарного университета приняли решение отчислить из университета из-за грубого нарушения правил. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе РГГУ.

В университете подтвердили, что 26 февраля одна из студенток четвертого курса напала и избила кувалдой в туалете свою одногруппницу. Мотивом ее действий стала ревность.

«В настоящее время нападавшая отчисляется из-за грубого нарушения правил РГГУ», — добавили там.