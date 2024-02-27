Кузнецова призвала Минтруд пересмотреть единое пособие на детей с ОВЗ

Парламентарии обратились в Министерство труда и социальной защиты с просьбой пересмотреть условия назначения единого пособия для семей с детьми-инвалидами. Об этом «Парламентской газете» рассказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

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Депутат сообщила, что в палату часто поступают жалобы от родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся на дому. В письмах говорится, что семьи оказались лишены возможности получать единое пособие.

Согласно действующему законодательству, дети с ОВЗ на домашнем обучении должны получать бесплатное двухразовое питание. Во многих регионах в прошлом году сложилась практика замены питания денежной компенсацией.

«Однако эта компенсация учитывается в доходе семьи при назначении единого пособия. При таких обстоятельствах родители оказались в неравных условиях с семьями, в которых дети с особенностями здоровья в 2023 году проходили обучение непосредственно в школе и, соответственно, питались в столовой бесплатно», — отметила Анна Кузнецова.

Среди обращений, рассказала депутат, история матери-одиночки ребенка с детским церебральным параличом: из-за компенсации за питание размер пособия сократился вполовину. В другой семье — мама-инвалид, отец нетрудоспособен по состоянию здоровья. В семье растут особенные дети, они нуждаются в дополнительной поддержке и помощи.