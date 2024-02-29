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Охлобыстин сдал кровь для участников СВО

Актер Иван Охлобыстин выразил поддержку гуманитарной акции по сбору крови для участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал фонда «Орион».

Охлобыстин сдал кровь для участников СВО
© РИА Новости

Артист сдал кровь в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского в Красногорске.

«Если это спасет хоть одну жизнь, то можно считать, что я выполнил очень важную составляющую моего жизненного задания, побратался, можно сказать, с российской армией на крови — мы братья на крови», — заявил артист.

Он отметил, что фонд призван оказать поддержку людям, которые сейчас защищают новые территории.

Охлобыстин заявил, что передаст 10 миллионов рублей за первый подбитый Abrams

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что награду в размере 10 миллионов рублей российским военным, уничтожившим американский танк Abrams, направят в ближайшее время.

Общество
Иван Охлобыстин
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