Охлобыстин сдал кровь для участников СВО

Актер Иван Охлобыстин выразил поддержку гуманитарной акции по сбору крови для участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал фонда «Орион».
Артист сдал кровь в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского в Красногорске.
«Если это спасет хоть одну жизнь, то можно считать, что я выполнил очень важную составляющую моего жизненного задания, побратался, можно сказать, с российской армией на крови — мы братья на крови», — заявил артист.
Он отметил, что фонд призван оказать поддержку людям, которые сейчас защищают новые территории.
Ранее Иван Охлобыстин заявил, что награду в размере 10 миллионов рублей российским военным, уничтожившим американский танк Abrams, направят в ближайшее время.
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