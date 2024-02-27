Россиянин потратил 350 тысяч рублей, пытаясь вызвать несуществующую проститутку

Под Челябинском мужчина потратил 350 тысяч рублей на несуществующую проститутку
Под Челябинском мужчина отдал мошенникам 350 тысяч рублей, пытаясь вызвать несуществующую проститутку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.
По информации агентства, инцидент произошел в городе Чебаркуль. Мужчина решил вызвать проститутку, уточнил детали и заплатил, однако девушка к нему не приехала.
Россиянину позвонил мошенник, который сообщил, что из-за мужчины якобы произошел сбой на сайте. Для решения проблемы злоумышленник попросил перевести деньги еще несколько раз.
Чебаркулец выполнил инструкции афериста. Общий ущерб составил 350 тысяч рублей. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.
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