Депутат Хинштейн разъяснил, что именно запрещает закон о запрете ЛГБТ*

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн рассказал, что попадает под действие закона о запрете ЛГБТ*-движения (признано в России экстремистской организацией и запрещено).

По словам Хинштейна к самому символу радуги никаких претензий нет. Кстати, отметил депутат, в нормальной семицветной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ его нет. Так он прокомментировал задержание жительницы Нижнего Новгорода за серёжки цвета радуги в ушах.