Депутат Хинштейн разъяснил, что именно запрещает закон о запрете ЛГБТ*
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн рассказал, что попадает под действие закона о запрете ЛГБТ*-движения (признано в России экстремистской организацией и запрещено).
По словам Хинштейна к самому символу радуги никаких претензий нет. Кстати, отметил депутат, в нормальной семицветной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ его нет. Так он прокомментировал задержание жительницы Нижнего Новгорода за серёжки цвета радуги в ушах.
Даже к молодым людям, которые открыто демонстрируют принадлежность к ЛГБТ-движению, претензии могут возникнуть не из-за одежды и аксессуаров цвета радуги, а из-за образа жизни в общем, когда не остаётся «сомнений, кто перед тобой». Тогда наказание произойдёт за демонстрацию принадлежности к экстремистскому движению.