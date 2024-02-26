Синоптик объяснил аномально теплую погоду на севере России

На Урале и в Сибири прогнозируется аномально теплая погода из-за появления в этих регионах циклона с Атлантики, который и приведет к тому, что температура иногда будет превышать климатическую норму на 16-18°C. Об этом «Известиям» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

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По его словам, сейчас на севере Атлантики стоит мощный, обширный, малоподвижный циклон. Именно его активность на европейской территории России привела к потеплению в отдельных городах и населенных пунктах.

Теперь же, уточнил Ильин, самые теплые воздушные массы этого циклона идут на север — на Урал и в Сибирь. В связи с этим и стоить ожидать аномально теплых температур в таких городах, как Екатеринбург и Новосибирск.

Отвечая на вопрос, надолго ли установится такая погода на севере страны, синоптик пояснил, что потепление продлится как минимум всю текущую неделю. Ильин также не исключил, что превышение температурных норм может затянуться и на более длительный срок.