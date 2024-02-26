В Госдуме назвали «правильным решением» сокращение часов обществознания в школе
Некоторые темы не стоит преподавать в младших классах.
Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он также не увидел необходимости в проведении ОГЭ по этому предмету.
«Я считаю, что смысла вести обществознание с 6 класса нет. Не вижу смысла в 8 классе преподавать детям, например, социальную стратификацию современного общества, а потом ещё раз в старшей школе. С моей точки зрения, перераспределение часов в пользу истории — это решение в принципе правильное. Дети должны знать какой-то конкретный материал, а не только некоторые идеологические схемы. При этом мы, конечно, должны подумать о том, чтобы не пострадали ни дети, ни учителя. Как правило, человек получает специальность «учитель истории и обществознания», поэтому учителя по идее от переориентации пострадать не должны. Что касается ОГЭ в 9 классе, я бы ОГЭ в 9 классе по обществознанию не проводил, но решения должны быть системные».
Ранее учителя пожаловались на сокращение количества уроков обществознания. Преподаватели готовят петицию на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Об этом газете «Ведомости» рассказал сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, документ опубликуют в течение недели.
22 февраля министерство просвещения предложило оставить урок обществознания только в 9-11 классах, сократив отведённое на него время. Сейчас этот предмет преподаётся в 6-11 классах.