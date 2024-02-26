В Госдуме назвали «правильным решением» сокращение часов обществознания в школе

«Я считаю, что смысла вести обществознание с 6 класса нет. Не вижу смысла в 8 классе преподавать детям, например, социальную стратификацию современного общества, а потом ещё раз в старшей школе. С моей точки зрения, перераспределение часов в пользу истории — это решение в принципе правильное. Дети должны знать какой-то конкретный материал, а не только некоторые идеологические схемы. При этом мы, конечно, должны подумать о том, чтобы не пострадали ни дети, ни учителя. Как правило, человек получает специальность «учитель истории и обществознания», поэтому учителя по идее от переориентации пострадать не должны. Что касается ОГЭ в 9 классе, я бы ОГЭ в 9 классе по обществознанию не проводил, но решения должны быть системные».