В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве за неделю снизилась на 41%
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице за последнюю неделю снизился на 40,9%. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве (Роспотребнадзор).
«На восьмой неделе 2024 года в Москве отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ по совокупному населению – на 40,9% и среди всех возрастных групп населения: дети в возрасте до 2 лет – на 55,2%, от 3 до 6 лет – на 69,9%, от 7 до 14 лет – на 73,5%, лица старше 15 лет – на 7,8%», – заявили в ведомстве.
По словам пресс-службы, показатели заболеваемости в этом году не превышали эпидемических пороговых величин. При этом эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится под контролем столичного управления Роспотребнадзора.