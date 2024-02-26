Программа бесплатного переобучения граждан расширилась

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о расширении программы бесплатного переобучения граждан. В ходе совещания с вице-премьерами он заявил, что теперь под нее подпадают также инвалиды и родители детей до трех лет, передает РИА Новости.

По словам премьера, граждане могут претендовать на новые компетенции для трудоустройства в рамках государственного проекта «Содействие занятости». Он подчеркнул, что в 2023 году в нем приняли участие более 150 тысяч человек.

Мишустин отметил, что в 2024 году на данные цели в федеральном бюджете выделили более 6 миллиардов рублей. Кроме того, он напомнил о том, что возможность повысить свой профессиональный уровень есть у молодежи, граждан предпенсионного возраста, участников СВО и членов их семей.

Премьер выразил надежду на то, что благодаря принятым в стране мерам ситуация с кадрами в регионах улучшится. По его словам, это произойдет за счет более внимательного отношения к запросам предприятий и работодателям. Мишустин отметил, что прошедшим переобучение «будет проще найти дело по душе».