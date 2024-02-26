Красноярский бар закрыли после жалобы Мизулиной

В Красноярске бар «Элтон», на который пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, объявил в соцсетях о закрытии. В праздничные выходные артисты заведения провели травести-шоу с использованием военизированной бутафории по случаю Дня защитника Отечества, что возмутило общественницу. На следующий день к зданию пришли активисты правого движения «Северный человек», а после в бар прибыли силовики и увезли в отделение 12 человек.

В ситуации, когда ведется пропаганда ненависти, фактически поощряются столкновения одних граждан страны с другими, мы не можем обеспечить вашу безопасность и безопасность наших сотрудников. А жизнь и здоровье каждого — высшая ценность! — заявила администрация бара в социальных сетях.

Владелец бара Денис Шилов в комментарии изданию «7 канал» отметил, что полиция отказалась принимать их заявление по поводу молодых мужчин из движения «Северный человек». По его словам, эти люди «кошмарили» посетителей заведения.

Полиция отказалась принимать заявление от нас, так как когда они приезжали, мужчины вдруг рассасывались. Эта группа находилась на улице, охрана их не пускала в заведение, — рассказал Шилов.