Отец Кузьминова рассказал о большей жалости к сослуживцам перебежчика

Отец летчика-перебежчика Максима Кузьминова признался, что ему больше жалко экипаж Ми-8, чем своего сына. Об этом он рассказал в беседе с RT.

«Как Иуда поступил. Нигде предателя ни одна сторона не уважала. Предатель есть предатель», — сказал мужчина. При этом он рассказал, что ему жаль сына как человека, «променявшего жизни товарищей на мелочь». «Они, наверное, видели в нем настоящего брата, и вот это предательство...» — добавил Кузьминов-старший.

Кузьминов угнал вертолет Минобороны в августе 2023 года. Вместе с ним на борту находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, которые ничего не знали о намерениях летчика. По словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), от них пришлось избавиться, так как Кирьянов и Турсунов оказали сопротивление.