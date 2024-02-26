Симоньян прокомментировала приговор канадцу из-за обращения к дочери

«И вот наступил этот шанс, потому что мир совершенным очевидным образом сходит с ума и уже сошел с ума. Мир, в котором канадского отца сажают в тюрьму за то, что он называет свою 16-летнюю дочь "она". Его посадили в тюрьму, потому что она считает, что она не "она", а "оно", а он, будучи человеком нормальным, отказывается называть ее "оно", признавать, что она — оно, доченька моя дорогая, я тебя очень люблю, все, в тюрьму», — заявила медиаменеджер.