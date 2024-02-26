Симоньян прокомментировала приговор канадцу из-за обращения к дочери
Жителя Канады приговорили к тюремному сроку за то, что он назвал свою 16-летнюю дочь «она», это ненормально, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян.
Это произошло вопреки желанию подростка. Также журналист сообщила, что в американском штате Вашингтон приняты законы, позволяющие детям уехать и поменять себе пол, не ставя в известность родителей. У России сейчас исключительный исторический шанс увлечь мир идеей, считает Симоньян.
«И вот наступил этот шанс, потому что мир совершенным очевидным образом сходит с ума и уже сошел с ума. Мир, в котором канадского отца сажают в тюрьму за то, что он называет свою 16-летнюю дочь "она". Его посадили в тюрьму, потому что она считает, что она не "она", а "оно", а он, будучи человеком нормальным, отказывается называть ее "оно", признавать, что она — оно, доченька моя дорогая, я тебя очень люблю, все, в тюрьму», — заявила медиаменеджер.
По ее словам, такая антиутопия не пришла бы в голову даже известным писателям.
«Люди нормальные боятся жить в этом мире. Они боятся за своих детей, они боятся, что дети пойдут в детский сад, в школу, начнется вот это. И дальше пути два — либо детям "промоют" мозги и они неизбежно начнут ковыряться в своем туловище и чего-то... переделывать на благо, на счастье и радость фармацевтических компаний и всего этого безумного лобби, которое этим занимается. Либо, если дети будут больше подчинены воспитанию и влиянию своих родителей, то детей у родителей просто заберут», — подчеркнула главред.