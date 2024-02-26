Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время СВО

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о помощи фронту жителей блокадного Ленинграда и призвала сограждан стать «немножко ленинградцами» во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Таким мнением она поделилась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

— Вот эти люди, которые невероятным усилием воли — голодные, замерзшие — заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем (боеприпасами, оружием и техникой — прим. «ВМ»). Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте», — заявила Симоньян.

Главред RT напомнила, в самом «самом страшном» 1941-м году в блокадном Ленинграде норма составляла 125 граммов хлеба на служащих и 250 — для рабочих.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Ее прервали 18 января 1943 года, однако до полного снятия прошел практически год — это произошло лишь 27 января 1944 года. Единственный путь, по которому доставлялось продовольствие был проложен по льду Ладожского озера, и назывался «Дорога жизни».

13 февраля Симоньян заявила, что новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский запретил разглашать любую информацию о потерях украинской армии в населенном пункте Селидово на Авдеевском направлении.