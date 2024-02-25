CNN: рекордное число россиян попросили убежище в Южной Корее

В октябре прошлого года сообщалось, что трое граждан России, сбежавших от мобилизации в Южную Корею в октябре 2022 года, больше года живут в аэропорту Инчхон, так как не могут получить убежище в стране. Авторы указывают, что граждане Российской Федерации просили предоставить им убежище, однако министерство юстиции Южной Кореи отклонило их просьбы, подчеркнув, что уклонение от военной службы не считается основанием для получения статуса беженца. Государственная комиссия по правам человека рекомендовала властям Южной Кореи улучшить условия проживания россиян.