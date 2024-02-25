На ЗАЭС опровергли информацию «Укрэнерго» о вводе в работу дополнительной линии

На данный момент энергетическое снабжение на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обеспечивается посредством линии 750 кВ «Днепровская». Об этом заявили в руководстве ЗАЭС.

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Как отмечается в сообщении, информация национальной украинской энергетической компании «Укрэнерго» о подключении дополнительной электрической подстанции мощностью 330 кВ «Феросплавная-1» не соответствует действительности.

«Энергоснабжение ЗАЭС обеспечено все так же за счет линии 750 кВ «Днепровская», — указывается в публикации.

Перед этим администрация станции уведомляла, что энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по одной из двух высоковольтных линий.

До этого пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщала, что Запорожскую АЭС 20 февраля отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения.