Синоптик объяснил, в каких российских регионах сохранятся морозы

Над югом Урала и севером Казахстана устойчиво навис приземный высотный антициклон, поэтому потепления в ближайшую неделю ждать не стоит. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«Антициклон не показывает никаких признаков того, чтобы он сдвинулся с места. И это наибольшая аномалия не только прошедших, но и ближайших пяти–шести дней», – объяснил синоптик.

Шувалов отметил, что морозы в Приволжье, на юге Урала и в восточных областях «немного разгладятся» только в начале марта. Холодная погода сохранится в регионах из-за того, что антициклон просто «не пускает» другие циклоны по прямой с запада на восток, передает russian.rt.com.

«Поэтому на севере вопреки всем нашим представлениям очень значительная положительная аномалия температуры, которая достигает 10–12 градусов. И в Самаре, предположим, ночью до –22 градусов, а в Архангельске днем от +2 до +3 градусов», – добавил эксперт.

Синоптик считает, что такая устойчивая аномалия продержится еще неделю.