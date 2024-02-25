Власти Югры ввели штраф за курение в общественных местах

Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приняла закон о штрафах за курение в общественных местах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что речь идет о курении как табака, так и другой продукции, содержащей никотин, а еще кальянов.

Размер штрафа за курение в парках и подъездах составляет от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей. Фиксировать нарушения будут сотрудники правоохранительных органов по обращениям граждан.

«Наказывать нарушителя разрешается столько, сколько раз он попался», — отметили в правительстве региона.