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Власти Югры ввели штраф за курение в общественных местах

Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приняла закон о штрафах за курение в общественных местах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Власти Югры ввели штраф за курение в общественных местах
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что речь идет о курении как табака, так и другой продукции, содержащей никотин, а еще кальянов.

Какой штраф за курение у метро?

Размер штрафа за курение в парках и подъездах составляет от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей. Фиксировать нарушения будут сотрудники правоохранительных органов по обращениям граждан.

«Наказывать нарушителя разрешается столько, сколько раз он попался», — отметили в правительстве региона.

Председатель Думы Югры Борис Хохряков пояснил, что, согласно документу, органы местного самоуправления муниципальных образований наделяются полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а должностные лица — правом составлять протоколы.

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