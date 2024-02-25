В училище Тюмени высказались о преследовании курсанта за пение с Мизулиной

Появившаяся информация о том, что курсанта, который спел с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной песню «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс», заставили написать рапорт, не соответствует действительности, сообщили NEWS.ru в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ). Там отметили, что к молодому человеку не имеют никаких претензий, родителей в учебное заведение не вызывали.

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Данная информация не соответствует действительности. У нас нет никаких претензий к этому курсанту, — заявили в ТВВИКУ.

Ранее Telegram-канал SOTA (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на источник в училище написал о давлении на обучающегося. 24 февраля появилась видеозапись, на которой Мизулина на встрече с тюменскими курсантами спела трек группы «Бумбокс». Солист коллектива Андрей Хлывнюк неоднократно подтверждал, что песня о наркотиках. Сам исполнитель с 2022 года является военнослужащим Вооруженных сил Украины.