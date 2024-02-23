По городам России отправился поезд Минобороны «Сила в правде»

«Примечательно, что акция стартует в знаменательную для нашей страны дату - День защитника Отечества. И этот праздник неразрывно связан с историей нашей страны. Он знаменует подвиги наших предков и современников, всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине», - отметил генерал-полковник.