В Башкирии фермер выстроил 1500 лошадей в надпись "Россия"
Необычный флешмоб организовал в Иглинском районе Башкирии коневод и блогер Сагитзян Идиятуллин. Он выстроил 1500 лошадей башкирской породы в виде надписи "РОССИЯ".
Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Башкирии, фермер провел эту акцию в честь нашей страны и одноименной выставки-форума.
Действие наблюдали на главном экране 23 февраля посетители экспозиции "Есть своё!" (Ново-Простоквашино) федерального Минсельхоза на Международной выставке "Россия". В министерстве напомнили, что дни Башкортостана на выставке "Россия" продолжаются и там можно не только узнать об удивительной природе республики, но и попробовать национальные деликатесы.