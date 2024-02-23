В Башкирии фермер выстроил 1500 лошадей в надпись "Россия"

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Башкирии, фермер провел эту акцию в честь нашей страны и одноименной выставки-форума.

Действие наблюдали на главном экране 23 февраля посетители экспозиции "Есть своё!" (Ново-Простоквашино) федерального Минсельхоза на Международной выставке "Россия". В министерстве напомнили, что дни Башкортостана на выставке "Россия" продолжаются и там можно не только узнать об удивительной природе республики, но и попробовать национальные деликатесы.