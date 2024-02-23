Директора «Ленкома» выписали из больницы

Директора театра «Ленком» Марка Варшавера выписали из больницы после того, как он перенес двустороннюю пневмонию. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash .

Поскольку жалоб на самочувствие у Варшавера нет, его отправили домой на амбулаторное лечение. Деятелю искусств показан постельный режим, поэтому к работе в театре он вернется позже.