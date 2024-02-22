Россиянин создал огромный портрет Владимира Путина из бисера

Волгоградец создал огромный портрет Владимира Путина из бисера
Размер картины составляет более 1,2 метра по высоте и ширине.
Житель Волгограда Антон Киселев создал уникальный портрет Президента РФ Владимира Путина из бисера. Сам создатель картины заявил, что основа изображения создана с помощью нейросети.
«Да-да, именно так видит нашего Президента искусственный интеллект: спокойным, надёжным, с уверенностью смотрящим в будущее. И тут я полностью согласен», - заявил волгоградец.
Размер портрета составляет более 1,2 метра по высоте и ширине, при его создании было использовано свыше 174 000 бисеринок.