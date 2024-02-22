Арт-кэмп «Дикая Мята» по итогу года получил знак «Хорошее место»

Мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая Мята» в 2024 году пройдет 14–16 июня на легендарном поле в Тульской области, за многие годы ставшим местом притяжения для меломанов со всей страны. Шесть сцен и три дня любви и музыки – для гостей open-air будет построен фестивальный город с многочисленными кафе и ресторанами, спортивными площадками, территорией детства, театрами и лекторием, бесплатными питьевыми фонтанчиками, мощеными дорожками и развлечениями для детей и взрослых. С 2022 года территория фестиваля функционирует круглогодично как арт-кэмп, принимая путешественников и любителей музыки со всей страны.

© Пресс-служба фестиваля "Дикая мята"

Арт-кэмп «Дикая Мята» получил награду «Хорошее место»

Территория фестиваля с 2022 года работает в круглогодичном формате, как арт-кэмп «Дикая Мята». И по итогам 2023 года, кэмп отмечен наградой «Хорошее место». Такую отметку получают места с самым высоким рейтингом по отзывам пользователей «Яндекс.Карт».

Для гостей кэмпа здесь установлены теплые модульные мини-дома, домики «Космо» с муралами известных музыкантов, внесших вклад в развитие музыки, и барнхаусы для больших компаний. Здесь работает концертный клуб, в котором каждую неделю проходят концерты резидентов фестиваля и молодых ярких музыкантов со всей страны. Для гостей построено уютное кафе с авторской кухней, для музыкантов работает студия звукозаписи. Этой зимой в кэмпе открылся кабинет аппаратного массажа, а также есть кабинет, где работают мастера массажа. В арт-кэмпе на постоянной основе проводятся мастер-классы, кинопоказы, творческие встречи. Весной снова заработает бассейн и будут открыты спортивные площадки.

В палаточных лагерях фестиваля появилась нумерация «палаток»

«Дикая Мята» всегда уделяет большое внимание комфорту и безопасности гостей на фестивале. В этом году на поле будут открыты три палаточных лагеря: «Тихий», «Семейный» и «Меломан». Во всех лагерях есть освещенные улицы, душевые, бесплатный кипяток и питьевая вода, места для подзарядки мобильных устройств, а рядом с «Семейным» находится комната матери и ребенка, обустроенная всем необходимым для кормления и переодевания детей. В 2024 году у всех зрителей есть возможность забронировать место под палатку заранее. У каждой палатки появится свой номер, в каждом лагере заработает ресепшн, сотрудники которого помогут с размещение и разрешением вопросов.

­- Конечно, это важное и сложное нововведение, новый опыт, который потребует от фестиваля значительных усилий и ресурсов. Идея добавить нумерацию у нас появилась давно и в этом году мы сможем ее наконец реализовать. Такая расстановка палаток со временем позволит нам, совместно с партнерами, обеспечить невиданный ранее уровень сервиса. Мы мечтаем о таких услугах, как доставка в палатки кофе, еды и многое другое. Задумки не реализуются сразу в первый год, но они есть. И мы хотим начать этот путь, чтобы в дальнейшем проживание в палаточном кемпинге было предельно комфортным, - комментирует продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Лайн-ап фестиваля пополнили Sati Ethnica и Хаски

Ежегодно «Дикая Мята» открывает зрителям десятки новых имен. И сегодня многие хедлайнеры фестиваля – это музыканты, для которых фестиваль стал первой большой сценой. В этом году гостей open-air ждет шесть сцен и более ста исполнителей разных музыкальных жанров.

Впервые на «Дикой Мяте» выступит рэпер и поэт, откровенный музыкант родом из Улан-Удэ, которого заметно выделяет хлесткость слова, оригинальный флоу и уникальная стилистика – Хаски. Хаски читает сложно зарифмованные тексты, его острые метафоричные строки глубоко поэтичны, при этом весь кажущийся экзистенциальным беспредел складывается в цельные, проникающие композиции, которые завоевали сердца миллионов слушателей по всей стране. Его концертные шоу выходят за пределы традиционных рэп-концертов, превращаясь в концептуальные перформансы и никогда не повторяются.

Также на «дикомятное» поле вернется Sati Ethnica, чье дебютное выступление прошлого года стало большим фестивальным открытием и было максимально проникновенным и пробирающим до мурашек. Sati Ethnica — это симбиоз древних санскритских мантр и этнических мотивов, проникновенный голос, музыканты-мистики, звуки редких инструментов с разных концов света в обрамление электронной музыки. Это уникальный проект Сати Казановой, созданный совместно с музыкантами Ильдаром Гиридари и Ивайло Благоев.

Line-up 2024: Zoloto, Drummatix, Хаски, Green Apelsin, polnalyubvi, Sati Ethnica, Найк Борзов, Антоха МС, лампабикт, СмешBand, Гудтаймс, Несладко, Элли на маковом поле, мытищи в огне, Билли Новик с песнями Егора Летова, The Starkillers, Минаева, Tardigrade Inferno, Драгни, Обстоятельства, Вадяра Блюз, Levandowskiy & Sche, Soltwine, Инкогнито, Xarista, Чемодан Гризли, Salvador, Blizkey, Лиза Матрешка, Gilead, ищикосьеву, black lama, ToT SamY, Terra, Breaking System, Пока Все Змеи Спят и многие другие, новые анонсы каждую неделю.

«Дикая Мята-2024» – это будет легендарно!

Стоимость билетов: от 1750 до 10000 рублей.

Билеты и подробная информация на официальном сайте «Дикой Мяты»: mintmusic.ru