Минтранс: авиакомпании не будут собирать дополнительные данные о пассажирах

Перевозчики не будут собирать дополнительные персональные данные пассажиров, кроме тех, что указаны в билетах, заявил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник отметил, что российские авиакомпании, железнодорожные операторы перевозок, транспортные компании требуют при оформлении билетов меньше данных, чем перевозчики других стран.

Новый приказ ведомства, заметил Баканов, является правовым основанием для того, чтобы информация о клиентах могла передаваться перевозчиками в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров.

Государственные информационные системы имеют полный набор механизмов для обеспечения безопасности хранимой информации, подчеркнул замминистра.

Ранее СМИ сообщили, что Минтранс подготовил проект приказа о расширении перечня данных, которые будут поступать в информационные системы.