В ГД рассказали, как должно измениться празднование 23 Февраля в России

Мне, конечно, могут возразить, что 23 Февраля давно уже превратилось в своеобразный мужской день, аналогичный женскому 8 Марта. Но ведь тот, кто сейчас не помогает фронту, не может считаться полноценным мужчиной. Помню, как в детстве мы поздравляли девочек как будущих матерей, а они нас — как будущих воинов, и нужно возобновлять именно эту традицию, — заявил он.