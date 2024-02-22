Новосибирскую чиновницу проверят после скандала с беременной учительницей

Новосибирская прокуратура проведет проверку в отношении министра образования области Марии Жафяровой после того, как беременную учительницу из Куйбышева вынудили удалить свадебные фотографии, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, ведомство сочло снимки непристойными. Активисты из движения «Сорок сороков» не согласились с этим мнением и пожаловались на главу министерства правоохранительные органы.

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Православные активисты пояснили, что министерство образования обошлось чересчур строго с преподавательницей русского языка и литературы Марией Львовой. Общественники не увидели на снимках со свадьбы учительницы ничего порочащего и безнравственного и попросили правоохранительные органы провести проверку.

В прокуратуре пообещали проверить действия министра образования на предмет превышения должностных полномочий. За это женщине может грозить штраф до 80 тысяч рублей.

Львова ранее рассказала Telegram-каналу Mash Siberia, что ей недавно позвонил директор школы и рассказал, что на нее поступил донос за распространение интимных фотографий. Женщине пришлось удалять свадебные снимки, на одном из которых она целует мужа в щеку, а на другом позирует на фоне Собора святого Александра Невского. Ей также пришлось писать объяснительную.