У митрополита УПЦ случился сердечный приступ во время обыска СБУ

«В связи с очередными обысками СБУ, которые начались сегодня с самого утра, была сорвана Божественная Литургия в домовом храме, у митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. С Владыкой случился сердечный приступ. Врачи скорой помощи сейчас оказывают экстренную помощь и решают вопрос о госпитализации Владыки», — приводят журналисты сообщение епархии.