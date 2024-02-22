В ДНР отреагировали на новости о возможном визите Ивлеевой

В Донецкой народной республике (ДНР) отреагировали на новости о возможном визите в регион блогерши Анастасии Ивлеевой. Обращение общественности, возмущенной этим сообщением, опубликовал «Mash на Донбассе» в Telegram. Lenta.ru
"Мы хотели бы порекомендовать не планировать впредь посещение ДНР. У вас было 10 лет для того, чтобы совершить этот визит. Но по известным всем причинам вам необходимо обелить свою репутацию и посетить нас именно сейчас. Ответственно вам заявляем, что ДНР — это не прачечная, где любой опорочивший свою честь маргинал <...> не может пользоваться ситуацией и посещать с какими-то жалкими подачками зону боевых действий", — сказали жители. News.ru
Между тем сенатор Айрат Гибатдинов назвал «дешевой показухой» возможный визит блогера в ДНР. По его словам, представители шоу-бизнеса, принимавшие участие в «голой» вечеринке, создают лишь «иллюзию неравнодушия», посещая зону проведения спецоперации на Украине. NSN.FM