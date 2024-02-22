В ДНР отреагировали на новости о возможном визите Ивлеевой

"Мы хотели бы порекомендовать не планировать впредь посещение ДНР. У вас было 10 лет для того, чтобы совершить этот визит. Но по известным всем причинам вам необходимо обелить свою репутацию и посетить нас именно сейчас. Ответственно вам заявляем, что ДНР — это не прачечная, где любой опорочивший свою честь маргинал <...> не может пользоваться ситуацией и посещать с какими-то жалкими подачками зону боевых действий", — сказали жители. News.ru