Россиян позвали в армию плакатом с танком Leopard

В Кирове на баннере, приглашающем на службу в армию по контракту, разместили изображение немецкого танка Leopard, сообщает РИА Новости. После жалоб местных жителей плакат сняли по требованию властей.

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В районном военном комиссариате агентству не стали комментировать случай с плакатам.

«Мы такого ничего не знаем, сведениями не владеем», - заявил сотрудник комиссариата.

В правительстве Кировской области рассказали, что баннер разместило городское отделение военкомата, не согласовав макет с властями.

Власти региона обратились в областной военкомат, потребовав провести проверку в отношении руководства районного отделения и автора макета.