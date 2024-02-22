Россиян позвали в армию плакатом с танком Leopard

Жителей Кирова позвали в армию плакатом с танком Leopard
В Кирове на баннере, приглашающем на службу в армию по контракту, разместили изображение немецкого танка Leopard, сообщает РИА Новости. После жалоб местных жителей плакат сняли по требованию властей.
В районном военном комиссариате агентству не стали комментировать случай с плакатам.
«Мы такого ничего не знаем, сведениями не владеем», - заявил сотрудник комиссариата.
В правительстве Кировской области рассказали, что баннер разместило городское отделение военкомата, не согласовав макет с властями.
Власти региона обратились в областной военкомат, потребовав провести проверку в отношении руководства районного отделения и автора макета.
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