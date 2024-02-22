«Ну все, марсиане колонизировали Землю и наконец-то публикуют репортажи о том, что у нас тут есть магазин "Ашан", "Вкусно — и точка", и это дико важно. Раньше марсиане нас не посещали, и вся цивилизация, вся вселенная не знала, что у нас здесь тоже форма жизни», — пошутил Лебедев, признавшись, что ему непонятно столь пристальное внимание к приезду Карлсона.