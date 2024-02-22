Общественники потребовали запретить показ постановки с Хазановым в Калуге

Общественное движение «Зов народа» потребовало запретить постановку с участием актера Геннадия Хазанова в Калуге. Свое обращение к губернатору Калужской области активисты опубликовали в Telegram-канале.

Показ спектакля «Трое в парке, не считая собаки!» с участием актера должен состояться 24 февраля в Калужской областной филармонии. Изначально постановка планировалась на 25 февраля, но ее перенесли на день раньше из-за гастрольного графика актеров.

Общественники возмутились участию Хазанова в спектакле, напомнив, что ранее он высказывался против спецоперации. Кроме того, он назвал любовь к Родине чувством, присущим рабам.

«Учредителем Калужской филармонии является Министерство культуры и туризма Калужской области, поэтому просим дать указание подведомственному вам учреждению отменить указанный концерт», — подчеркивается в обращении.