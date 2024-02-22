Умер знаменитый советский кинематографист Мовлуд Сулейманлы

Ушел из жизни Мовлуд Сулейманлы, советский и азербайджанский сценарист, драматург, писатель и поэт.

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Зрителю он знаком по картинам "Выше только облака", музыкальной комедии "Украли жениха", драме "Атака" и другим проектам.

Об уходе народного писателя Азербайджана 21 февраля сообщают СМИ республики - со ссылкой на его сына.

Мовлуд Сулейманлы родился в 1943 году в Армении. Первая публикация - в 1964-м в азербайджанской молодежной газете.

В 1972-м был направлен республиканским Комитетом телерадиовещания в Москву - для повышения квалификации. С 1974-го - сценарист на "Азербайджанфильм". С того же года - член Союза писателей Азербайджанской ССР.