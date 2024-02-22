Станция «Сенная площадь» в Петербурге откроется после ремонта в середине марта
Ремонт ступеней на станции петербургской подземки «Сенная площадь» вышел на финальную стадию. Работы планируют завершить к 14 марта.
Работы на станции в настоящее время ведутся в две смены. Был проведен демонтаж ступеней, проведена гидроизоляция и залит бетон. Также ведется подготовка для устройства первого ряда ступеней.
Помимо этого, работы продолжаются и внутри вестибюля. Там специалисты заменят напольное покрытие и отремонтируют турникеты, передает Neva.Today.
До этого специалисты рассказали, что в электродепо «Дачное» петербургского метрополитена в полтора раза увеличилась производительность труда: почти на четверть снизилось время протекания процесса по формированию колесных пар для электропоездов и почти на час — на ремонт тягового двигателя, передает газета «Петербургский дневник».
В ближайшее время на линии метро выйдет обновленный поезд серии «Москва-2024», а на новые диаметры — первый столичный электропоезд, у которого будет по три двери в промежуточных вагонах. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин в четверг, 22 февраля.