Станция «Сенная площадь» в Петербурге откроется после ремонта в середине марта

Ремонт ступеней на станции петербургской подземки «Сенная площадь» вышел на финальную стадию. Работы планируют завершить к 14 марта.

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Работы на станции в настоящее время ведутся в две смены. Был проведен демонтаж ступеней, проведена гидроизоляция и залит бетон. Также ведется подготовка для устройства первого ряда ступеней.

Помимо этого, работы продолжаются и внутри вестибюля. Там специалисты заменят напольное покрытие и отремонтируют турникеты, передает Neva.Today.

До этого специалисты рассказали, что в электродепо «Дачное» петербургского метрополитена в полтора раза увеличилась производительность труда: почти на четверть снизилось время протекания процесса по формированию колесных пар для электропоездов и почти на час — на ремонт тягового двигателя, передает газета «Петербургский дневник».